Бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии

По информации Fox News, жертвой стала 20-летняя девушка. Сообщается, что инцидент произошел на парковке возле одного из баров Дублина. Представители спортсмена опровергли эту информацию, отметив, что он часто становится жертвой слухов. Обвинений против него пока не выдвинуто.

В марте New York Times сообщила, что в отношении Макгрегора ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Его допросила ирландская полиция и отпустила.