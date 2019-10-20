Турция и США договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией

Ее протяженность составит 444 километра, глубина — 32 километра. Об этом сообщил РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай. По его словам, в зону полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Контроль над ней будут осуществлять вооруженные силы Турции. Актай уточнил, что договоренность существует лишь в на словах, однако это «не означает несогласие по этому поводу».