Поисково-спасательная операция возобновилась на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Авария произошла в ночь на субботу в районе деревни Щетинкино. Хлынувшая вода затопила и разрушила вагончики в вахтовом поселке, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших. На ночь поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий ЧС были приостановлены.