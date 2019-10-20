Поисково-спасательная операция возобновилась на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Авария произошла в ночь на субботу в районе деревни Щетинкино. Хлынувшая вода затопила и разрушила вагончики в вахтовом поселке, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших. На ночь поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий ЧС были приостановлены.
2019-10-20T04:04:00+03:00
2019-10-20T04:05:33+03:00
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04:04, 20 октября 2019
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