Самолет авиакомпании Qantas Airlines побил рекорд самого долгого в истории беспосадочного перелета

Boeing 787-9 вылетел из Нью-Йорка в Сидней, и пробыл в воздухе 19 часов 14 минут. Преодолев 16 тысяч 309 километров, лайнер приземлился с опозданием в 37 минут. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware. Прошлый рекорд по продолжительности полета принадлежал самолету компании Singapore Airlines. Airbus A350-900URL совершает перелет из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.
2019-10-20T03:09:00+03:00
2019-10-20T03:10:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 20 октября 2019
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