Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил российского лидера за поддержку его страны

Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку его страны. «Большое спасибо президенту Путину за все, что он сделал», — сказал Вучич во время выступления на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда, сообщает телеканал RTV.

Сербский лидер выразил уверенность в том, что его страна может «во всем твердо опереться» на Россию благодаря «поддержке великого друга» Владимира Путина. Он также отметил, что, хотя Сербия является небольшим государством, российский лидер всегда мог услышать ее позицию, что свидетельствует о его дружеском отношении к сербскому народу.