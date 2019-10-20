Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице Сантьяго в связи с беспорядками, погромами и поджогами. Этому предшествовали массовые акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в общественном транспорте. Войска патрулируют улицы чилийской столицы, сообщает Euronews. Центральная магистраль перекрыта танками, чтобы не допустить новых столкновений.

Мэр Сантьяго заявил, что город столкнулся с беспрецедентной ситуацией, которая уже привела к потерям в 1 миллиард 400 миллионов долларов США. Он попросил президента страны принять меры для обеспечения «порядка и безопасности».