Полиция Барселоны начала применять спецсредства для разгона протестной акции

Силовики использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Associated Press. По данным телеканале RTVE, это делается, чтобы дать пожарным возможность потушить подожженные баррикады, возведенные протестующими рядом со зданием Национальной полиции Каталонии. Полиция призвала участников акции разойтись.

Акции протеста начались в Каталонии 14 октября из-за суровых приговоров десяти лидерам движения за независимость региона.