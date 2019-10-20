Турция и США договорились о создании на турецко-сирийской границе зоны безопасности протяженностью 444 км и глубиной 32 км. Она будет контролироваться турецкими войсками. Об этом сообщил «РИА Новости» советник турецкого лидера Ясин Актай. Он отметил, что отсутствие письменной договоренности с Вашингтоном не говорит о несогласии по этому вопросу. Сотрудничество между странами в этой зоне будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.