Петербургский футбольный клуб «Зенит» дома разгромил «Ростов» со счетом 6:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Хет-триком отметился нападающий хозяев Артем Дзюба, также голы на счету Сердара Азмуна, Вячеслава Караваева и Вильмара Барриоса. У гостей единственный гол забил Роман Еременко.

Дзюбу признали лучшим игроком матча, он стал первым игроком в текущем сезоне, оформившим хет-трик.

В турнирной таблице «Зенит» занимает второе место, уступая московскому «Локомотиву». Ростов" на четвертом месте.

В 14-м туре петербургский клуб на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 27 октября, а 23 октября в гостях встретится с немецким «Лейпцигом» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. «Ростов» примет «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ 26 октября.