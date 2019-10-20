В Красноярском крае спецназ штурмом взял дом криминального авторитета

Сотрудники СОБРа и полиции задержали мужчину 1965 года рождения, известного как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД. Там же опубликовано видео операции. Мужчина задержан в рамках расследования дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Подозреваемый является так называемым «вором в законе».
2019-10-20T02:09:00+03:00
2019-10-20T02:10:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 20 октября 2019
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