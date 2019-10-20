Дмитрий Медведев считает, что насаждение моделей демократии извне порождает хаос на обширнейших территориях

Дмитрий Медведев считает, что насаждение моделей демократии извне в Африке или Ближнем Востоке порождает хаос на обширнейших территориях. Это ведет к уничтожению государств и «тотальному распространению терроризма в мире». Об этом российский премьер заявил в ходе выступления в парламенте Сербии. Он упомянул о проблемах в Европе, связанных с мигрантами и террористическими угрозами. По его мнению, они объясняются тем, что в Евросоюз «бумерангом возвращаются события», происходящие на Ближнем Востоке и в Африке, передает ТАСС. Ранее Медведев сказал, что Москва готова помогать Сербии в сохранении территориальной целостности.