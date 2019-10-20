Британский премьер Борис Джонсон считает, что отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Соединенного Королевства и ЕС

Об этом он написал в личном письме председателю Евросовета Дональду Туску. Текст послания приводит газета «Гардиан». По информации британских СМИ, это послание было передано вместе с официальным запросом об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, которое Джонсон был обязан направить в соответствии с принятым в сентябре законом. Отмечается, что это письмо, сформулированное парламентом, Джонсон даже не снабдил подписью. Свое же личное письмо Туску он подписал.
2019-10-20T02:06:00+03:00
2019-10-20T02:07:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 20 октября 2019
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