Британский премьер Борис Джонсон считает, что отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Соединенного Королевства и ЕС

Об этом он написал в личном письме председателю Евросовета Дональду Туску. Текст послания приводит газета «Гардиан». По информации британских СМИ, это послание было передано вместе с официальным запросом об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, которое Джонсон был обязан направить в соответствии с принятым в сентябре законом. Отмечается, что это письмо, сформулированное парламентом, Джонсон даже не снабдил подписью. Свое же личное письмо Туску он подписал.