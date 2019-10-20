Сторонники независимости Каталонии, которые устроили вечером митинг в центре Барселоны, начинают расходиться

На площади остаются несколько сотен человек — они устроили сидячий митинг и продолжают скандировать речевки, передает ТАСС. Полиция, которая ранее готовилась применять силу, о чем предупреждала через громкоговорители, не предпринимает никаких действий, ждет, пока манифестанты разойдутся сами. Ранее сообщалось, что в центр города стягивают стражей порядка. Полиция просила протестующих освободить площадь. В ответ из толпы летели банки, стеклянные бутылки и яйца. Периодически были слышны взрывы петард.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.