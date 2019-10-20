Высота здания Национального космического центра в Москве составит около 200 метров

Башня будет выглядеть как трехгранная ракета, рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, строительство продлится три года, передает РИА Новости. О том, что здание Национального космического центра будет по форме напоминать ракету, говорил в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он обещал, что небоскреб не будет перекрывать вид из окон ближайших жилых домов. Строительство планируется в Филях, рядом с Центром имени Хруничева. Там разместятся инженерно-конструкторские бюро.
2019-10-20T01:08:00+03:00
2019-10-20T01:09:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 20 октября 2019
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