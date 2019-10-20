Об этом рассказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Проблемы с выдачей багажа в Шереметьеве начались в конце мая. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснял это «изменениями технологических процессов», а СМИ — нехваткой грузчиков, к которой привело сокращение зарплат. Сбои повторились в конце июня. Пресс-служба аэропорта объясняла это погодными условиями. В конце июля министр транспорта Евгений Дитрих сообщил о стабилизации ситуации.
«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тысяч рублей из-за массовых задержек выдачи багажа в Шереметьево этим летом
Об этом рассказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.