В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования, пострадали три человека. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба немецкой столицы. По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Бельвю» в центре германской столицы. В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по линиям городской электрички. К 23 часам мск возгорание было ликвидировано.

Как сообщило немецкое издание Berliner Morgenpost, пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург», которые приехали на матч команды с берлинским клубом «Унион».