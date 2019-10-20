Министры от христианской партии «Ливанские силы» объявили о выходе из коалиционного правительства на фоне охвативших страну массовых протестов. Об этом сообщил на пресс-конференции лидер партии Самир Джааджаа. По его словам, граждане потеряли к правительству всякое доверие, поскольку оно не способно найти решение накопившихся проблем и не желает проводить серьезные реформы. Представители «Ливанских сил» занимали в кабинете пять из 30 министерских постов.