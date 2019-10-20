Британский премьер Борис Джонсон направил председателю Евросовета Дональду Туску просьбу отсрочить Brexit на 3 месяца

Британский премьер Борис Джонсон направил председателю Евросовета Дональду Туску просьбу отсрочить Brexit на три месяца — до 31 января. Туск подтвердил в твиттере получение письма. Теперь, по его словам, он начнет консультации с лидерами ЕС о том, как на это реагировать.

На саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности между Лондоном и Брюсселем о порядке Brexit. Они также подтвердили, что датой выхода Великобритании из ЕС должно стать 1 ноября. Однако, накануне

британский парламент не поддержал соглашение. После этого Джонсон был обязан до конца дня направить Туску запрос об отсрочке. Такое условие поставил перед премьер-министром принятый Палатой общин в сентябре закон, требующий дополнительных гарантий того, что страна не покинет Евросоюз

без сделки.