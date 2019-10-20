Митинг сторонников независимости Каталонии пройдет сегодня в Барселоне

Волнения в регионе не прекращаются в регионе всю неделю.

Протестующие соберутся на площади Святого Иакова в центре города, где расположены несколько административных зданий. Митинг начнется в 11 часов по московскому времени. Люди требуют освобождения каталонских политиков, которых осудили на тринадцать лет лишение свободы за организацию референдума о независимости в 2017.

Локальные протесты и стычки с полицией начались в Каталонии еще в понедельник, когда Верховный суд Испании вынес приговор. А в минувшую пятницу началась большая стачка. Ключевые улицы больших городов были перекрыты. Протестующие строили баррикады, а разгонять их пытались с помощью водометов. По оценке полицейских на улицы вышли пятьсот тысяч человек. Тогда митинги закончились только к утру. Подобные акции проходили одновременно Барселоне, Жироне, Таррагоне и Лериде.

О том, что сегодня в столице Каталонии также возможны столкновения с полицией ранее предупреждали в российском МИДе.