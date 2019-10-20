Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что направит Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в ЕС. Накануне Палата общин одобрила соответствующую поправку, сделав голосование по обновленной сделке с Брюсселем бессмысленным. Джонсон сказал, что не будет обсуждать с ЕС новую отсрочку, а на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для выхода Великобритании из ЕС 31 октября со сделкой или без нее.