Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что направит Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил главе Евросовета Дональду Туску, что направит ему письмо с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в ЕС. Накануне Палата общин одобрила соответствующую поправку, сделав голосование по обновленной сделке с Брюсселем бессмысленным. Джонсон сказал, что не будет обсуждать с ЕС новую отсрочку, а на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для выхода Великобритании из ЕС 31 октября со сделкой или без нее.
2019-10-20T00:03:00+03:00
2019-10-20T00:06:12+03:00
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00:03, 20 октября 2019
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