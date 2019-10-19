В селе Новое на Сахалине открыли школьную аллею с поролоновыми русалками, лебедями и тканевым озером

Как передает «Росбалт», на работы по благоустройству местные власти потратили полмиллиона рублей. Как сообщает администрация Макаровского района, на такую сумму было вырублено 70 старых деревьев и высажено 73 березы и 53 кустарника. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отрицает финансирование декоративных фигур из бюджета. У себя в Телеграм-канале он пишет, что русалку и других сказочных персонажей школьники сделали своими руками.