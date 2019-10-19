Утверждена архитектурная концепция Национального космического центра в Москве на базе завода имени Хруничева

Как рассказал РИА заммэра Москвы Марат Хуснуллин, конкурс на проект здания проведен. Высота башни составит около 200 метров. Она будет выглядеть как трехгранная ракета. Хуснуллин. Он добавил, что строительство займет три года. О том, что здание Национального космического центра будет по форме напоминать ракету, пообещал в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Строительство центра планируется в районе улицы Мясищева в Филях.