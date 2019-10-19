Двое рабочих попали под обрушение грунта при проведении земляных работ в Екатеринбурге

Оба, предположительно, погибли. Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. По сведениям местного новостного портала E1, рабочие меняли трубы и на них упал ковш экскаватора. Тело одного из них извлекли из-под земли, второго пока не могут найти. Управлявший экскаватором мужчина допрашивается полицией.
2019-10-19T23:01:00+03:00
2019-10-19T23:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 19 октября 2019
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