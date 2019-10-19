Один из вагонов поезда дальнего следования загорелся в  германской столице

Пожарная служба города сообщает о трех пострадавших. Причина возгорания пока не известна. По сведениям «Берлинер моргенпост», загорелся один из вагонов спецпоезда для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург», которые приехали в Берлин на матч со столичным «Унионом». Движение поездов по нескольким линиям городской электрички остановлено.