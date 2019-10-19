Один из вагонов поезда дальнего следования загорелся в  германской столице

Пожарная служба города сообщает о трех пострадавших. Причина возгорания пока не известна. По сведениям «Берлинер моргенпост», загорелся один из вагонов спецпоезда для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург», которые приехали в Берлин на матч со столичным «Унионом». Движение поездов по нескольким линиям городской электрички остановлено.
2019-10-19T23:00:00+03:00
2019-10-19T23:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 19 октября 2019
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