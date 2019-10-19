Палата общин британского парламента обязала премьер-министра просить о новой отсрочке Brexit

При этом принятая поправка не зависит от результатов голосования по обновленной сделке Брюсселем. Само голосование сегодня не состоялось и перенесено на понедельник. Премьер Борис Джонсон уже заявил, что не станет снова просить ЕС об отсрочке. В тоже время он пообещал главе Евросовета Дональду Туску до конца дня направить ему официальное письмо об отсрочке даты BREXIT. Сам Туск написал у себя в Твиттере, что гарантий на продление, нет, тем более, что ряд лидеров стран ЕС не раз заявлял, что не видит в этом смысла.