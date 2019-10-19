Европейский парламент в понедельник рассмотрит итоги голосования по  Brexit в британском парламенте

Сегодня в Палате общин состоялись дебаты по обновленной сделке с ЕС. Но до голосования дело не дошло, Зато депутаты приняли поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона запросить у Брюсселя новую отсрочку. Джонсон делать это категорически отказался.

В понедельник правительство может инициировать в парламенте еще одно голосование по условиям сделки с ЕС.

Как будет развиваться конфликтная ситуация предсказать сейчас невозможно, поскольку у Бориса Джонсона нет поддержки в парламенте, — сказала «Эху» руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

Британские обозреватели также не могут предсказать, как будут развиваться ситуация, добавила Елена Ананьева.