Макрон в телефонном разговоре с Борисом Джонсоном призвал срочно уточнить позицию Великобритании по  Brexit

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. Палата общин сегодня не стала голосовать по обновленному соглашению с ЕС и приняла поправку, обязывающую премьера просить Брюссель о новой отсрочке. Еще одна попытка проголосовать по условиям сделки с ЕС, возможно, состоится в британском парламенте в понедельник.
2019-10-19T21:02:00+03:00
2019-10-19T21:03:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522381-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 19 октября 2019
Загрузка комментариев...