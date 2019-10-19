Макрон в телефонном разговоре с Борисом Джонсоном призвал срочно уточнить позицию Великобритании по  Brexit

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. Палата общин сегодня не стала голосовать по обновленному соглашению с ЕС и приняла поправку, обязывающую премьера просить Брюссель о новой отсрочке. Еще одна попытка проголосовать по условиям сделки с ЕС, возможно, состоится в британском парламенте в понедельник.