Не менее 160 человек, большинство из  которых – полицейские, пострадали в ходе протестов в Сантьяго

По данным полиции, число задержанных превысило 300 человек. Протесты, которые переросли в беспорядки, начались в чилийской столице после роста тарифов на проезд в метро. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям подземки сожгли не менее 10 автобусов.Президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение.
2019-10-19T21:02:00+03:00
2019-10-19T21:02:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 19 октября 2019
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