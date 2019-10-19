Не менее 160 человек, большинство из  которых – полицейские, пострадали в ходе протестов в Сантьяго

По данным полиции, число задержанных превысило 300 человек. Протесты, которые переросли в беспорядки, начались в чилийской столице после роста тарифов на проезд в метро. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям подземки сожгли не менее 10 автобусов.Президент страны Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение.