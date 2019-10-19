На данный момент удалось опознать 11 человек из 15 погибших во время прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае

По данным краевого кабмина, среди погибших жители Хакасии, Вологодской и Кемеровской областей и семеро красноярцев. Личности еще четырех человек устанавливаются, шестеро по прежнему числятся пропавшими без вести. Активные поисковые работы прекращены до утра воскресенья. Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на субботу. В результате водой смыло несколько вагончиков, в которых жили рабочие золотодобывающей артели. Об основных версиях случившегося рассказала представитель краевого управления СК Ольга Шаманская.

21 октября объявлено в крае днем траура.