Силуанов заявил, что вопрос о выдаче Белоруссии кредита суммой в 600 млрд руб. еще не решен

По словам Силуанова, выделение денег зависит в том числе от движения Белоруссии и России «на интеграционном треке».

«[Вопрос выдачи кредита — примечание «Эха»]Не решен пока. По Белоруссии «дорожную карту» отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером «дорожной карты» по своим разделам отрабатывать более детальные планы», — цитирует «Интерфакс» ответ Силуанова на вопрос о предоставлении Белоруссии кредита. «Его, может, и не будет» — добавил глава Минфина.

На 1 июля 2019 года долг Белоруссии перед Россией составлял $7,55 млрд.