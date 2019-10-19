В  Русской православной церкви считают отслеживание маньяков в  соцсетях эффективнее введения смертной казни

Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
По материалам, которые находятся в открытом доступе, можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления", — убежден Иларион.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
По материалам, которые находятся в открытом доступе, можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления", — убежден Иларион.