Вице-премьер Борисов: Турция проявляет «неподдельный интерес» к  российским истребителям нового поколения

Об этом Интерфаксу заявил российский вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, турки же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. «Возможно, они сделают выбор и в сторону Российской боевой авиации» , — сказал Борисов. Борисов считает высокой вероятность и нового контракта на поставку Турции российских зенитно-ракетных

комплексов. Борисов также сообщил о наличии контракта с Сербией о поставке российских систем ПВО «Панцирь».