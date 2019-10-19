Британское правительство инициирует в понедельник новое голосование в Парламенте по обновленной сделке с ЕС по Brexit

Сегодня депутаты одобрили поправку предусматривающую новую отсрочку выхода страны из ЕС. Кроме того, как пишет «Гардиан», Палата общин потребовала от премьер-министра Бориса Джонсона до 23:00 направить в ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit. Джонсон делать это категорически отказался.
2019-10-19T20:31:00+03:00
2019-10-19T20:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 19 октября 2019
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