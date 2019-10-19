Группировка МЧС на месте прорыва дамбы в Красноярском крае увеличена не будет

Об этом сообщил заместитель главы правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. По его словам, тех спасателей, которые прибыли на место, техники и плавсредств вполне Достаточно. Сегодня на реке Сейбе произошло разрушение дамбы золотодобывающей артели. Вода практически смыли два рабочих общежития. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, шесть остаются пропавшими без вести. Понедельник объявлен в Красноярском крае траурным днем.
2019-10-19T20:30:00+03:00
2019-10-19T20:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 19 октября 2019
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