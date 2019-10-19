Путин и Меркель провели телефонные переговоры: обсудили нормандский саммит и Сирию

Разговор состоялся по инициативе Германии. Как сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы, очередной саммит «должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами».

Путин с Меркель детально обсудили ситуацию на Донбассе и урегулирование конфликта по формуле Штайнмайера.

Кабмин ФРГ отметил, что Путин и Меркель обсуждали и переговоры о продолжении транзита российского газа в Европу через Украину.

Помимо отношений России и Украины, в разговоре были затронуты темы сирийского конфликта, а также ситуация в Ливии.