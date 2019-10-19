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20:04, 19 октября 2019

Поправка об отсрочке Brexit расколола парламент и правительство Британии

Лидер палаты общин Джейкоб Риз-Мог заявил, что в знак протеста кабмин отложил голосование по обновленному соглашению с ЕС до понедельника. Но именно на этот день уже назначена тронная речь королевы. Ситуацию обещал прояснить позже спикер парламента Джон Беркоу. После того, как депутаты приняли поправку об очередной отсрочке «брекзита», члены Консервативной партии массово покинули палату общин почти в полном составе. На фоне этой ситуации Еврокомиссия призвала Лондон скорее прояснить дальнейшие действия по Brexit.



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