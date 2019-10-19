Студенту юрфака Дагестанского госуниверситета грозит отчисление за неудобный вопрос главе МВД республики

Студент в Дагестане Умарпаша Абдуллаев оказался на грани отчисления. Это ему пообещал декан юрфака ДГУ в Махачкале. Поводом стал неудобный с точки зрения декана вопрос главе МВД республики. Как сообщает издание «Черновик», встреча министра с будущими юристами состоялась 18 октября. Абдуллаев спросил у главы МВД почему не заводилось дело о коррупции в отношении дагестанских чиновников, а также о том, что силовики «избивают простых людей ни за что». Аудитория встретила эти вопросы аплодисментами. Отвечая, глава МВД сравнил происходящее в зале с исправительной колонией и предложил студенту сообщить об известных ему фактах в прокуратуру и СК. Абдуллаева также вывели из зала охранники вуза.