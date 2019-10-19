В Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, введен режим ЧС

В результате происшествия погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Вода прорвала дамбу золотодобывающей артели на реке Сейба и затопила в рабочем поселке два общежития временного типа. Дамба эксплуатировалась без разрешения Ростехнадзора. Прорыв мог произойти из-за обильных осадков в регионе. Артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото». Понедельник объявлен в крае траурным днем