В Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, введен режим ЧС

В результате происшествия погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Вода прорвала дамбу золотодобывающей артели на реке Сейба и затопила в рабочем поселке два общежития временного типа. Дамба эксплуатировалась без разрешения Ростехнадзора. Прорыв мог произойти из-за обильных осадков в регионе. Артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото». Понедельник объявлен в крае траурным днем
2019-10-19T20:00:00+03:00
2019-10-19T20:01:09+03:00
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20:00, 19 октября 2019
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