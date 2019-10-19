В проект реновации в Покровском-Стрешнево в Москве вошел жилой дом в 72 этажа

Его высота 255 метров. Об этом сообщает издание Вилладжи со ссылкой на документы и пресс-службу Мосархитектуры. В этом районе планируется снести 11 домов. Между тем, как сообщили РБК в Мосархитектуре, жителей сносимых домов заселять в новую высотку не планируется. Небоскреб лишь должен помочь программе реновации выйти на самоокупаемость.
2019-10-19T19:33:00+03:00
2019-10-19T19:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 19 октября 2019
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