В проект реновации в Покровском-Стрешнево в Москве вошел жилой дом в 72 этажа

Его высота 255 метров. Об этом сообщает издание Вилладжи со ссылкой на документы и пресс-службу Мосархитектуры. В этом районе планируется снести 11 домов. Между тем, как сообщили РБК в Мосархитектуре, жителей сносимых домов заселять в новую высотку не планируется. Небоскреб лишь должен помочь программе реновации выйти на самоокупаемость.