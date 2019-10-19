В Солнечногорском районе Подмосковье на притравочной станции напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

В Солнечногорском районе Подмосковье на притравочной станции неизвестные напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников. Как сообщается на сайте издания, руководитель альянса защитников животных Юрий Корецких получил информацию о том, что сегодня там должны проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Журналисты нашли за территорией станции два лисьих черепа и искалеченный труп собаки. На территории станции они столкнулись с агрессивным поведением ее сотрудников. Пострадавшие утверждают, что вызванная на место полиция фактически бездействовала.