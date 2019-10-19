В Солнечногорском районе Подмосковье на притравочной станции напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

В Солнечногорском районе Подмосковье на притравочной станции неизвестные напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников. Как сообщается на сайте издания, руководитель альянса защитников животных Юрий Корецких получил информацию о том, что сегодня там должны проводить запрещенную законом контактную притравку собак на лис. Журналисты нашли за территорией станции два лисьих черепа и искалеченный труп собаки. На территории станции они столкнулись с агрессивным поведением ее сотрудников. Пострадавшие утверждают, что вызванная на место полиция фактически бездействовала.
2019-10-19T19:32:00+03:00
2019-10-19T19:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 19 октября 2019
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