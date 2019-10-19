При прорыве дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути

По сведениям Интерфакса, на месте трагедии эксперты сейчас отбирают соответствующие пробы. Ртуть используется в технологическом процессе золотодобычи. Напомню, в результате прорыва дамбы на реке Сейба водой затопило два рабочих общежития артели холдинга «Сибзолото». Погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.
2019-10-19T19:32:00+03:00
2019-10-19T19:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 19 октября 2019
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