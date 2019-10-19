Акция протеста против Brexit собрала в Лондоне более миллиона человек

Во всяком случае, так утверждают организаторы марша. Британские СМИ в свою очередь, сообщают о сотнях тысячах участников. Между тем, палата общин приняла поправку о новой отсрочке Brexit, отложив утверждение сделки с ЕС,которой добился премьер-министр Борис Джонсон. Сам Джонсон настаивает на том, чтобы страна покинула Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.