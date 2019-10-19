СПЧ предложил закрепить понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него

Жертва сможет рассчитывать на особый ордер. Об этом «Эху» рассказала член СПЧ Екатерина Винокурова.

Винокурова также отметила, что в данной ситуации речь идет о том, что тот, кто оказывает насилие будет вынужден съехать из общего жилья