Поисковая операция на месте прорыва дамбы в Красноярском крае будет вестись круглосуточно

Непосредственные работы по ликвидации последствий приостановлены до утра. Об этом сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 15 человек, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Как выяснилось, дамба была возведена незаконно, без согласования с местными властями и Ростехнадзором. Вода полностью затопила два общежития в рабочем поселке золотодобывающей артели холдинга «Сибзолото». Власти Красноярского края объявили ближайший понедельник траурным днем.