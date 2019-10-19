Поисковая операция на месте прорыва дамбы в Красноярском крае будет вестись круглосуточно

Непосредственные работы по ликвидации последствий приостановлены до утра. Об этом сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 15 человек, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Как выяснилось, дамба была возведена незаконно, без согласования с местными властями и Ростехнадзором. Вода полностью затопила два общежития в рабочем поселке золотодобывающей артели холдинга «Сибзолото». Власти Красноярского края объявили ближайший понедельник траурным днем.
2019-10-19T19:02:00+03:00
2019-10-19T19:02:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 19 октября 2019
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