Правительство Великобритании предложит палате общин вновь провести дебаты по Брекзиту в понедельник

С таким уточнением выступил спикер палаты Джон Беркоу. По его словам, в понедельник он примет решение, сможет ли в тот же день состояться новое голосование по сделке с ЕС или его нужно будет назначить на другую дату.

Сегодня в ходе экстренного заседания парламента попытка правительства провести проект соглашения о Брекзите фактически провалилась. Депутаты проголосовали за новую отсрочку выхода страны из ЕС и потребовали от премьера Бориса Джонсона до конца дня направить соответствующую заявку в Брюссель. Сам Джонсон настаивает на 31-м октября как дате Брекзита.

В свою очередь, лидер шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что премьер не может быть выше закона, и Джонсона ждет суд.

А лидер британских лейбористов Джереми Корбин назвал обновленное соглашение по Брекзиту худшим – в сравнении с тем, которое предлагала экс-премьер Тереза Мэй.