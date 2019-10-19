Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян подал в отставку

Это произошло после того, как тамбовский клуб в матче 13 тура чемпионата России проиграл екатеринбургскому Уралу со счетом 1:2. В РПЛ Тамбов сейчас занимает последнее место в турнирной таблице. Григорян возглавил клуб лишь в апреле этого года. При нем «Тамбов» занял первое место в футбольной национальной лиге и напрямую вышел в российскую премьер-лигу.
2019-10-19T18:32:00+03:00
2019-10-19T18:33:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522323-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 19 октября 2019
Загрузка комментариев...