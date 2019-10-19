Бумажные документы на поверку счетчиков в России станут необязательными

Их планируют заменить на записи в специальной базе Росстандарта, рассказал глава ведомства Алексей Абрамов. Соответствующий законопроект направлен на борьбу с мошенниками и уже внесен в ГД. Как пишет «Российская газета», после того как специалист проведет поверку прибора учета, он должен будет в присутствии владельца внести ее результаты в реестр через портал «Госуслуги». та запись будет также информировать о дате следующей поверки.