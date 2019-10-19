Правительство Великобритании откладывает до понедельника голосование по сделке с Брюсселем о выходе из ЕС

Об этом объявил лидер палаты Общин Джейкоб Рис-Могг. Сегодня же депутаты потребовали от премьер-министра Бориса Джонсона направить до исхода дня запрос в ЕС об очередной отсрочке Брекзита. Сам глава правительства настаивает на том, что Брекзит состоится как и планировалось, 31 октября и никаких новых отсрочек он обсуждать в Брюсселе не станет.
2019-10-19T18:30:00+03:00
2019-10-19T18:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 19 октября 2019
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