Правительство Великобритании откладывает до понедельника голосование по сделке с Брюсселем о выходе из ЕС

Об этом объявил лидер палаты Общин Джейкоб Рис-Могг. Сегодня же депутаты потребовали от премьер-министра Бориса Джонсона направить до исхода дня запрос в ЕС об очередной отсрочке Брекзита. Сам глава правительства настаивает на том, что Брекзит состоится как и планировалось, 31 октября и никаких новых отсрочек он обсуждать в Брюсселе не станет.