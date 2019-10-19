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Эксклюзив Эха 18:07, 19 октября 2019

У здания ФСБ в Москве состоялась серия одиночных пикетов в связи с годовщиной с момента задержаний по делу «Сети»*

У здания ФСБ в Москве состоялась серия одиночных пикетов в связи с двухлетней годовщиной с момента первых задержаний по так называемому делу «Сети». Сообщество сеть признано террористической организацией, его деятельность запрещена в России. Фигуранты дела заявляли о том, что их пытали сотрудники ФСБ.

«ФСБ пытает, сажает, убивает невиновных ради звездочки на погонах. Так кто террорист? Свободу фигурантам дела «Сети», – это один из плакатов, с которыми активисты вставали сегодня у здания ФСБ. Еще до начала пикетов недалеко от места проведения акции припарковался автозак. Полицейские, их было семеро, ждали активистов. Первый не простоял спокойно и двух минут – к нему тут же подошли, попросили документы, сфотографировали их и самого молодого человека с плакатом «Дело «Сети» — позор власти!», объяснили ему правила проведения пикета. Сменившего его молодого человека ждала та же процедура. Сам он рассказал «Эху», что вышел на акцию, потому что его возмущает это дело.

Полицейские подходили к каждому, кто вставал в пикет. А чуть позже участников окружили провокаторы — представители группировки SERB. Одна из них дождалась очереди и встала к зданию ФСБ с плакатом против Майдана, мешая продолжать акцию в поддержку фигурантов дела «Сети». Активистам пришлось продолжить пикет за углом, чтобы не нарушать закон. В это время в спор с провокаторами вступил мужчина. Полицейские, которые до этого в происходящее не вмешивались, тут же его задержали. Сидя в автозаке мужчина сообщил силовикам, что у него диабет, и попросил вызвать скорую Его в итоге увезли в больницу.

Серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сети» прошла сегодня также в Санкт-Петербурге

* — запрещенная в Рф организация



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