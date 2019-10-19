15 человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Местные власти говорят, что она была построена незаконно.

Вода из реки Сейбы обрушилась на рабочий поселок старателей. Это произошло примерно в два часа ночи по местному времени. Интернет-портал FlashSyberia пишет, что залило и поселение, и многие километры вокруг. По словам очевидцев, волна достигала четырех метров, и она уносила целые дома.

МЧС сообщает, что шестерых человек все еще не удалось найти. Сейчас поиском занимаются сотни людей, в том числе с помощью вертолетов. Ведомство обещает работать над этим круглосуточно.

Из-за прорыва дамба была уничтожена полностью. Глава правительства Краснодарского края Юрий Лапшин отметил, что сооружение построили вообще без какого-либо согласования с властями, и проверок там никогда не проводилось.

Сооружение принадлежало холдингу «Сибзолото». Сейчас в его офисах проходят обыски. По информации агентство «Интерфаск», этим делом заняты две бригады. Одна работает в районе трагедии, другая – в Красноярске. Этим занимается Следственный комитет, — сказала представитель регионального ведомства Ольга Шаманская.

Шаманская также предположила, что выше по течению реки Сейбы могла быть еще одна дамба, прорыв которой мог привести к разрушению и этого сооружения.

В понедельник в Краснодарском крае из-за трагедии объявят траур.